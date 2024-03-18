Эколог из ЧелГУ измерила радиацию в Челябинском городском бору

И пришла к выводу, что прогулки там безопасны

Студентка факультета экологии ЧелГУ Софья Бровко измерила радиационный фон Челябинского бора, сообщает пресс-служба вуза.

«На территории бора находится несколько карьеров, ранее там проводилась добыча гранита. Как известно, гранит может содержать в своем минеральном составе радиоактивные элементы, при распаде которых наблюдается ионизирующее излучение, поэтому было принято решение измерить уровень гамма-фона по всей площади южной части бора и точечно — на карьерах. Ведь городской бор — популярный объект отдыха горожан», — поясняет актуальность работы Софья Бровко.

Обход бора с дозиметром показал, что гамма-фон в Челябинском городском бору находится в норме. Диапазон значений по данным измерений колеблется в пределах от 0,08 мкЗв/час до 0,30 мкЗв/час.

Минимальные значения радиации зафиксированы в понижениях, на песчаном пляже Шершневского водохранилища, в пределах поймы реки Чекинка.

Максимальные значения радиации приурочены к естественным возвышенностям и гранитным карьерам, то есть к местам выхода гранита на поверхность. Максимальные значения не превышают допустимый уровень, но находятся у его верхней границы.

Напомним, что по СанПиН предельно допустимый уровень дозы гамма-излучения равен >0,30 мкЗв/час.