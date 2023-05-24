Экоактивисты собрали в Челябинске первый «урожай» отсортированных блистеров от таблеток

Сбор шел на базе известной аптечной сети





Руководитель экологического движения «Разделяйка» в Челябинске Дмитрий Закарлюкин поделился первыми результатами нового проекта под названием «Мистер-Блистер-Разделяйка». Меньше, чем за две недели горожане доверху наполнили корзины для сбора блистеров от таблеток. Первые 28 пунктов начали работу на базе Госаптеки «Областной аптечный склад», но, судя по реакции челябинцев, это только начало.



«После запуска проекта „Мистер-Блистер-Разделяйка“ прошло меньше двух недель, и мы уже собираем первый урожай блистеров из переполненных контейнеров. Гипотеза актуальности такой инфраструктуры подтвердилась», — сообщил Дмитрий Закарлюкин в своем аккаунте ВКонтакте.

Он также добавил, что есть запросы на установку аналогичных корзин для сбора и в других медучреждениях.

Напомним, что ранее проект по сортировке отходов поддержалапервый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Появились заявки от поликлиник — а значит, будут новые точки приема. Будет интересно потом узнать, сколько блистеров нужно, чтобы изготовить, например, один подоконник», — отреагировала она на первые результаты реализации проекта в своем Телеграм-канале.