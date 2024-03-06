Эко-коридор соединит парк Автозаводцев в Миассе с Ильменским заповедником

Окончательный проект реконструкции центра города представят в начале мая

В Миассе обсуждают проект реконструкции центрального парка. Горожанам представили очередной вариант архитектурных наработок. Проектировщики показали, что лесной массив будет максимально сохранен, но при этом парк станет местом не только для размеренных прогулок, но и развлечений, спорта и концертов. Его планируют соединить с Ильменским заповедником эко-коридором для миграции птиц и животных, передают с места обсуждения корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Парк Автозаводцев в Миассе будет заявлен для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах. 5 марта прошла презентация проекта, окончательный вариант будет представлен горожанам с учетом всех пожеланий, озвученных накануне, в мае.

По задумке проектировщиков из Казани парк должен совместить в себе возможности для семейного отдыха и развлечения детей, и уединенное времяпровождение для пожилых людей и общения с природой. Архитекторы показали, где разместят семейные кафе, прокат спортинвентаря, детские аттракционы, веревочный парк, скалодром и прочее. Будут разработаны и дополнительные подъездные пути, входы, парковки, построены дорожка для велосипедистов и тропа для любителей скандинавской ходьбы, обустроены воркаут-площадка и зона с уличными тренажерами. Зимой в парке планируется возведение зимнего городка. Летом будут работать концертные площадки.

Горожане предложили создать плодовый сад, чтобы звери и птицы, населяющие парк, были обеспечены пищей.

«Будут предусмотрены места для кормления птиц и белок, а также, по предложению специалистов-экологов, будет создан эко-коридор, соединяющий парк с Ильменским государственным заповедником, чтобы была возможность взаимной миграции животных и птиц и обогащения парка новыми видами фауны», — передает корреспондент.

Архитекторы также предусмотрели возможность и выгула для собак, уделив для занятий с четвероногими питомцами место для огороженной площадки.