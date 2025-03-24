Экоинициатива челябинской гимназии получила федеральный грант

Родители, дети и педагоги — всего около 500 человек — на экологической ярмарке сдали вторсырье на переработку

В гимназии № 10 Челябинска успешно реализуется проект «Экопривычки. Дети — детям» — победитель первого сезона Всероссийского конкурса родительских инициатив. Ключевым событием проекта стала благотворительная ярмарка, собравшая около 500 участников — родителей, учеников и учителей. На ярмарке собиралось вторсырье для переработки, а юные школьники продавали собственноручно изготовленные поделки. Об этом сообщает сайт правительства Челябинской области со ссылкой на организаторов.

Проект получил грант Российского общества «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ в размере до 500 тысяч рублей. Эти средства позволили гимназии приобрести интерактивный стол для изучения экологии и реализовать ряд других инициатив. В рамках проекта проводятся экоуроки, а ученики 7 «А» класса разработали дизайн экошоперов, пропагандируя отказ от пластиковых пакетов.

«Грант помогает реализовать идеи, которые без внешних инвестиций были бы невозможны», — подчеркнула руководитель проекта Юлия Беляева.

Ученики гимназии активно вовлечены в проект, отмечают командный характер работы и удовольствие от участия в важных экологических инициативах.

Всего в первом сезоне конкурса участвовало 5003 школы из 89 регионов России, гранты получили 200 родительских комитетов. В Челябинской области победителями стали четыре образовательных учреждения, включая гимназию № 10, школу № 61 Челябинска, школу № 7 им. В. И. Медведева и гимназию № 23 Троицка.

Прием заявок на второй сезон конкурса уже завершен, и в 2025 году планируется увеличить финансирование в четыре раза, поддержав значительно больше инициатив родительских сообществ по всей стране.