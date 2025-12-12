Экипаж автобуса в Челябинске спас 18‑летнего парня, потерявшего сознание

Водитель остановил движение, а кондуктор вызвала скорую

Экипаж автобуса № 58 в Челябинске оперативно оказал помощь 18‑летнему пассажиру, которому внезапно стало плохо в салоне. Добрую историю в МУП «Служба организации движения» рассказала одна из пассажирок.

Инцидент произошел на остановке на пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы. Молодой человек потерял сознание прямо в автобусе. После того как он пришел в себя и вышел на улицу, обморок повторился.

«Водитель остановил движение, кондуктор вызывала бригаду скорой помощи, ваши сотрудники оказывали посильную помощь молодому человеку, не оставив его одного на улице в критическом состоянии. Насколько я знаю, они дожидались приезда машины скорой помощи», — рассказала в своем обращении пассажирка.

Героями ситуации стали водитель Алексей Ковалев и кондуктор Леся Гитик. В транспортной компании отметили, что сотрудники не растерялись в экстренной ситуации, правильно расставили приоритеты и проявили человеческое участие.

