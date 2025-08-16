Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия — 2025»

Красавица обошла почти 50 конкуренток

Накануне, 15 августа, в Москве состоялся финал XXV конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2025». Обладательницей этого титула стала 37-летняя жительница Магнитогорска Екатерина Семенова. Ей вручили главный приз — эксклюзивную корону ручной работы, передают организаторы конкурса.

Екатерина Семенова занимается управлением коммерческих объектов недвижимости. В прошлом работала корреспондентом на местном телевидении. Красавица воспитывает сына. В конкурсах красоты побеждает не в первый раз: в ее копилке уже есть титул «Краса Магнитки».

Победительницей во второй по значимости номинации «Гран-при миссис Россия — 2025» стала Юлия Смолякова из Самары. Женщина ловко совмещает любовь к кулинарии и стройность, а также всегда полна оптимизма.

Титул «1-я вице-миссис Россия — 2025» получила супруга участника СВО Сабина Павликова из Пскова. Красавица и сама является участником боевых действий: Сабина служит в 104-м десантно-штурмовом полку в должности операционной медицинской сестры высшей категории.

Всего участие в финале конкурса приняли участницы из 46 российских городов. Это многодетные мамы, жены героев СВО, успешные предпринимательницы, врачи, педагоги и творческие личности.