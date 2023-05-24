Егор Ковальчук открыл страницы в соцсетях и в популярном мессенджере

Новый глава Миасса намерен общаться с жителями через соцсети

Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук объявил о том, что открыл страницы в социальных сетях. Градоначальник в режиме онлайн будет рассказывать о городских планах и проектах, а также намерен делиться результатами работы. Мэр будет выходить на связь с жителями через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также завел личный канал в мессенджере «Телеграм».

«Уважаемые жители Миасского городского округа! Приветствую вас на своей странице. Буду рассказывать о своих планах и проектах, делиться результатами работы. Буду рад обратной связи», — написал Егор Ковальчук в первом посте.

В комментариях миасцы поддержали такое решение нового главы: по их словам, предыдущие управленцы не отличались такой открытостью. Кто-то уже начал обращаться с вопросами по городской инфраструктуре.

Егор Ковальчук был выбран главой Миасса подавляющим большинством голосов депутатов неделю назад. В своем выступлении он уделил внимание открытости городской власти и экономическому развитию. В первую очередь новый мэр намерен наладить работу администрации так, чтобы выстроить грамотные механизмы взаимодействия с общественностью и промпредприятиями.