ЕГЭ по русскому языку досрочно в Челябинской области напишут 26 человек

Для проведения экзамена в регионе откроют два пункта: в Челябинске и Магнитогорске

Единый госэкзамен по русскому языку в досрочный период состоится во вторник, 26 марта. В Челябинской области заявление на участие в нем подали 26 человек, сообщили в Минобрнауки региона.

Для этого на Южном Урале откроют два пункта проведения экзамена (ППЭ): в Челябинске и Магнитогорске.

«При проведении экзаменационной кампании будет применяться технология передачи экзаменационных материалов через интернет и их сканирования прямо в аудиториях ППЭ. Каждый вариант экзаменационной работы по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит одно задание с развернутым ответом — сочинение. На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут)», — напомнили в министерстве.

Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимы при поступлении в вуз на любое направление подготовки.