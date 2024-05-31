Второй обязательный экзамен для одиннадцатиклассников Челябинской области состоится 31 мая. Ребята будут сдавать ЕГЭ по математике, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
По базовому уровню знания покажут 6,4 тысячи выпускников, а по профильному — 6,3 тысячи. Формат государственного выпускного экзамена (ГВЭ) выбрал 121 человек.
Результаты экзамена по математике базового уровня появятся не позднее 14 июня, а по профильной математике — не позднее 17 июня.
«Результаты профильной математики, в отличие от базовой, оцениваются по стобалльной системе и могут быть представлены для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов»,— отмечают в Минобре Челябинской области.
ИА «Первое областное» рассказывало, как школьники и студенты привлекают удачу на экзаменах. Если не получится сдать какой-то из ЕГЭ, в 2024 году есть возможность пересдать один предмет. При этом первый полученный результат аннулируют.