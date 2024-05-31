ЕГЭ по математике в Челябинской области сдадут почти 13 тысяч выпускников

Экзамен обязательный для получения аттестата за 11‑й класс

Второй обязательный экзамен для одиннадцатиклассников Челябинской области состоится 31 мая. Ребята будут сдавать ЕГЭ по математике, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

По базовому уровню знания покажут 6,4 тысячи выпускников, а по профильному — 6,3 тысячи. Формат государственного выпускного экзамена (ГВЭ) выбрал 121 человек.

Результаты экзамена по математике базового уровня появятся не позднее 14 июня, а по профильной математике — не позднее 17 июня.

«Результаты профильной математики, в отличие от базовой, оцениваются по стобалльной системе и могут быть представлены для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов»,— отмечают в Минобре Челябинской области.

ИА «Первое областное» рассказывало, как школьники и студенты привлекают удачу на экзаменах. Если не получится сдать какой-то из ЕГЭ, в 2024 году есть возможность пересдать один предмет. При этом первый полученный результат аннулируют.