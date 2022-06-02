Сегодня, 2 июня, основной период ЕГЭ-2022 продолжит экзамен по математике профильного уровня. На участие в нем зарегистрировалось свыше 6000 участников ЕГЭ Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минобра.
«Результаты профильной математики, в отличие от базовой, оцениваются по стобалльной системе и могут быть представлены для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Свои результаты по профильной математике участники узнают не позднее 20 июня», — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
Экзаменационная работа по математике профильного уровня из двух частей. На выполнение 18 заданий отводится 3 часа 55 минут. На экзамене можно пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации.
Запрещено использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные шпаргалки. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участник удаляется с экзамена, а его результат аннулируется.
Добавим, что ЕГЭ по математике базового уровня пройдет 3 июня.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня