ЕГЭ по истории предлагают сделать обязательным для будущих юристов и политологов

Госэкзамен хотят ввести в перечень вступительных испытаний для ряда гуманитарных специальностей

Абитуриенты, планирующие поступать на такие популярные гуманитарные направления, как «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки» и «Таможенное дело», могут столкнуться с новым требованием — обязательным ЕГЭ по истории. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство науки и высшего образования РФ для общественного обсуждения.

Инициатива предполагает, что для ряда специальностей, где ранее было достаточно результатов ЕГЭ по обществознанию, в перечне вступительных испытаний появится история. При этом окончательное решение о том, вводить ли экзамен в качестве обязательного или дополнительного, каждый вуз будет принимать самостоятельно.

«Университеты смогут либо заменить историей обществознание, либо установить ее в качестве четвертого вступительного испытания наряду с другими», — говорится в документе.

Инициатором нововведения стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, его инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил за введение обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов гуманитарных и социально-экономических направлений.

В случае утверждения приказа изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Это означает, что новые правила затронут абитуриентов, которые будут поступать в вузы в 2027 году. Университеты должны будут опубликовать окончательные перечни вступительных экзаменов до 20 января 2026 года.