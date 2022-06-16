Участники ЕГЭ Челябинской области 16 и 17 июня сдадут устную часть экзамена по иностранному языку. Знания по английскому и немецкому языкам продемонстрируют более 1,1 тысячи участников экзамена. Подавляющее большинство южноуральских выпускников выбрали английский язык, сообщает региональный Минобр.
«Сдача двух частей экзамена по иностранному языку предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ участники сдавали 14 июня. Теперь нам предстоит провести устный экзамен, который является одним из самых технологичных. Процедура сдачи устной части автоматизирована: экзамен проходит за компьютером с использованием средств аудиозаписи. После записи своего ответа участник имеет возможность прослушать запись, чтобы убедиться, что она воспроизведена без технических сбоев. Именно поэтому на данном экзамене крайне важна четкая работа технического специалиста пункта проведения экзамена»,
— рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.
Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение устной части участник ЕГЭ может получить до 20 баллов.
Результаты ЕГЭ по иностранным языкам, как за письменную часть, так и за устную, станут известны не позднее 4 июля.
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