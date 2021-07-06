ЕГЭ по иностранному языку на 100 баллов в Челябинской области сдал один выпускник

Те, кто не согласен с результатами, могут подать апелляционную жалобу 8 и 9 июля

ЕГЭ по иностранному языку на 100 баллов в Челябинской области сдал всего один выпускник. Нескольким участникам экзамена до достижения лучшего результата не хватило всего несколько баллов. Подробнее рассказали накануне, 5 июля, в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«ЕГЭ по иностранным языкам выпускники сдавали в несколько дней: 18 июня состоялась письменная часть экзамена, за которую максимально можно получить 80 баллов, 21 и 22 июня — устная часть, которая максимально оценивается в 20 баллов. По английскому языку есть одна 100-балльная работа выпускника из Челябинского городского округа. Что касается других иностранных языков, то максимальный результат по немецкому языку составляет 95 баллов, по французскому языку — 91, по китайскому языку — 92»,— рассказала начальник управления общего образования ведомства Елена Тюрина.

В случае если выпускники не согласны с результатами, они могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Прием заявлений назначен на 8 и 9 июля.

Напомним, экзамен по обществознанию на 100 баллов сдали четыре южноуральских выпускника, по физике и истории — 14 человек, по профильной математике ЕГЭ на 100 баллов сдали 15 выпускников, еще 56 южноуральцев получили высший результат на экзаменах по литературе, химии и географии.