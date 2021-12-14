ЕГЭ-2022 пройдет в России в доковидном формате

С таким заявлением выступил Рособрнадзор

В 2022 году единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов планируют провести в традиционном очном режиме, сообщает во вторник, 14 декабря, пресс-служба Рособрнадзора.

«ЕГЭ в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы», — замечают в пресс-службе ведомства.

Досрочная волна ЕГЭ, которая из-за проблем, вызванных пандемией, не проводилась два года, пройдет с 21 марта по 18 апреля. Если к марту эпидситуация осложнится, то весеннюю волну обещают перенести.

Основной период экзаменов запланирован на период с 26 мая по 2 июля.