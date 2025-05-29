«Едут со всей России»: в Челябинске проводят уникальные операции по «ремонту» клапанов сердца

Южноуральские рентген‑хирурги принимают больных, от которых отказались в Питере и Москве

Челябинск стал неофициальной медицинской столицей России по «ремонту» клапанов сердца. Рентген-хирурги местного Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии проводят эндоваскулярные операции по закрытию парапротезных фистул, то есть отверстий, которые возникают после установки искусственного митрального клапана. Одну из пациенток, перенесших такое вмешательство, выписывают сегодня. В Челябинск Светлана Ельшаева приехала из далекого Липецка. Почему женщина выбрала южноуральскую клинику и довольна ли результатом — читайте в нашем материале.

Около года назад Светлане провели операцию по замене митрального клапана сердца. Но что-то пошло не так, и на стыках протеза с тканями сердца образовалось отверстие диаметром около 7 миллиметров. Это сделало жизнь женщины невыносимой.

«Любая физическая нагрузка вызывала одышку, в четыре часа утра я просыпалась от нехватки воздуха», — рассказывает Светлана.

Кардиограмма при этом была хорошая. Врачи не связывали состояние женщины с работой сердца. Пациентке назначили антидепрессанты, считая, что недуг «в голове». Тогда Светлана сама отправилась на УЗИ сердца — там и обнаружили брешь.

Медики говорят, что такое бывает. И не всегда в этом виноваты врачи. У некоторых людей от природы слабые соединительные ткани, у других — избыточный кальциноз, то есть образуются камешки, не дающие пришить протез герметично.

«Чаще всего таким пациентам предлагают повторную операцию по замене клапана. Ее проводят открытым доступом: хирург вскрывает грудную клетку, останавливает сердце и устанавливает другой клапан. У нас был пациент, которому меняли клапан восемь раз. А уже при третьем протезировании вероятность смерти возрастает до 30%», — рассказывает заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, рентген-хирург Сергей Пискунов.

В клиниках Питера и Москвы Светлане также предложили повторную операцию на открытом сердце. Но липчанка тянула, боялась. И искала другие способы вернуть здоровье. В интернете женщина натолкнулась на статьи о докторе Пискунове.

В Челябинске медики борются с фистулами по-другому — проводят малотравматичные операции без разреза.

«Через прокол мы проходим в аорту и попадаем в левый желудочек, который и разгоняет кровь по всему организму. Потом при помощи ультразвука находим отверстие и ставим заплатку. Операция длится часа полтора, но в случае со Светланой мы оперировали три часа — у пациентки сложная анатомия», — говорит Сергей Пискунов.

Сама Светлана все это время находилась в сознании: разговаривала с врачами и наблюдала за их работой внутри сердца по монитору.

«Я видела, как хирург пытается найти дырочку, завести заплатку, а поток крови отталкивает заплатку назад. Это было очень тяжело. В какой-то момент я даже отчаялась: ничего не получится! Хирург отходил от стола, возвращался, но довел задуманное до конца», — замечает Светлана.

Облегчение пришло сразу же: стало легче дышать, пропала одышка и впервые за долгое время Светлана могла уснуть на спине — до этого спала только на правом боку, а в других положениях просыпалась от дискомфорта.

«Челябинские рентген-хирурги имеют, наверное, самый большой опыт в России по закрытию парапротезных фистул эндоваскулярным способом. Уровень наших специалистов очень высокий, оперироваться к нам едут со всей страны. Сейчас мы делимся опытом с коллегами из других городов, и они начинают проводить подобные операции. Но пока, повторюсь, у нас самый большой опыт», — говорит главный врач ФЦССХ в Челябинске Олег Лукин.

Ранее хирурги ФЦССХ установили «запасной мотор» в сердце итальянца.