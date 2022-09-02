Главный врач Челябинского областного центра реабилитации Эдуард Файзуллин считает, что специальная военная операция на Украине показала недееспособность международных институтов. По его мнению, вся система международных отношений требует перезагрузки. Об этом он сказал в комментарии для ИА «Первое областное».
Решение о проведении специальной военной операции Эдуард Файзуллин оценивает положительно.
«У меня дед погиб, защищая Москву. Поэтому я поддерживаю спецоперацию, потому что главная причина ее проведения — это борьба с нацизмом и фашизмом»,— пояснил собеседник информагентства.
По его мнению, то, как мировое сообщество отреагировало на спецоперацию, говорит о необходимости перезагрузить систему международных отношений.
«Мир сходит с ума последние 20—30 лет. Все международные институты исчерпали свои ресурсы. Та же ООН была создана для того, чтобы не допускать войн, захвата чужих территорий и эскалации. Но она очевидно не справляется с этой задачей. Нам нужна перезагрузка международных отношений. Мировое сообщество должно принять решение о создании новой международной регулирующей организации, деятельность которой будет направлена на поддержание мирового баланса, исключение однополярного мира, гегемонии отдельных стран над другими. Кроме того, события последних лет, связанные с ковидом и другими глобальными процессами, показали необходимость расчета между государствами в национальных валютах и ухода от международных валют — доллара и евро»,— считает Эдуард Файзуллин.
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