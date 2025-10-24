Единый федеральный регистр беременных женщин появится в России в марте

Какие цели он будет осуществлять

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по демографической политике сообщила о начале деятельности единого федерального регистра беременных женщин в России с 1 марта 2026 года.

Регистр решено создать с целью мониторинга ситуации, оказывающей влияние на демографические показатели. С помощью регистра будет осуществляться сбор и анализ единого массива данных обо всех беременных, количестве рождений и состоянии здоровья младенцев.

Это должно повысить качество медицинской помощи. Регистр будет обеспечивать врачей базовой информацией, позволяющей заранее видеть проблемные ситуации и своевременно принимать решения.

Наличие регистра также даст возможность точнее проводить расчет объемов и стоимости медпомощи, с включением госпитализации, диспансерного наблюдения и обеспечения лекарственными средствами.

