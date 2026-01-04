Единую форму для легкоатлетов закупили после прямой линии с губернатором

Активистка из Октябрьского округа обратилась к Алексею Текслеру в прямом эфире

На прямую линию с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, которая прошла 2 декабря, обратилась жительница Октябрьского района. Она попросила главу обеспечить легкоатлетов стадиона «Метеор» единой спортивной формой и пригласить детей-спортсменов на губернаторскую елку, сообщает газета «Октябрьская искра».

Ольга Буркова — мать троих детей. Ее старшие сын и дочь — школьники и призеры легкоатлетических районных соревнований.

«Вопрос о единой спортивной форме для команды созрел у меня давно, а тут представился случай. Увидела объявление о том, что можно задать вопрос губернатору в прямом эфире, и я, не раздумывая, решила попробовать, а вдруг и мой вопрос прозвучит во время прямой линии и губернатор сможет помочь в его решении?» — отмечает Ольга.

Алексей Текслер поблагодарил женщину за активность и поручил главе муниципалитета решить этот вопрос. На 22 комплекта администрация выделила 110 тысяч рублей.

Синяя кофта и штаны с символикой Октябрьского района и стадиона «Метеор» появится у спортсменов уже в январе.



«Кроме того, являясь представителем родительского комитета школы, знаю, что родители задавались вопросом: можно ли юным спортсменам участвовать на елке губернатора, чаще на нее приглашаются дети, имеющие успех в учебе и творчестве. И я решила заодно поинтересоваться и этим вопросом», — продолжает Ольга.

Просьбу родителей также выполнили. Спортсмены до 14 лет отправились на елку в районный Дом Культуры, а старшие — в Государственный академический театр драмы имени Наума Орлова на спектакль «Пеппи Длинный чулок».

Ольга Буркова также отметила, что задать вопрос в прямой линии она смогла благодаря журналистам ОТВ.

«Мы встретились на стадионе и вместе с детьми и тренером Павлом Кокориным смогли задать свои вопросы в прямом эфире, на которые сразу же дал ответ Алексей Леонидович», — говорит она.