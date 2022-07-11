Женщинам, у которых уже подходит день родов, выданы памятки с указанием даты плановой госпитализации в другой роддом. Основной поток рожениц направляют в Областной перинатальный центр.
Если роды начнутся внезапно и в других экстренных случаях, когда есть угроза жизни мамы и малыша, роженица должна вызвать скорою помощь — ее отвезут в роддом Златоуста.
Генеральная уборка роддома проводится в плановой режиме, один раз каждый год. Это необходимо для профилактики внутрибольничных инфекций.
Ранее в миасской городской больнице № 2 открыли «мягкий родзал» для комфортных родов. Его обстановка почти не отличается от домашней, но рядом все время дежурят врачи.
Между тем Челябинская область присоединилась к Всероссийской акции «Подари мне жизнь», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. До 15 июля в женских консультациях пройдут лекции и беседы о планировании семьи, сохранении репродуктивного здоровья и направленные на снижение количества абортов.