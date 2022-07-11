Единственный роддом Миасса закрыли на две недели

В здании проводят санитарную обработку

Генеральная уборка началась в понедельник, 11 июля, в единственном роддоме Миасса. Всех рожениц отправляют на роды в другие территории области, сообщает пресс-служба городской больницы № 2.

Женщинам, у которых уже подходит день родов, выданы памятки с указанием даты плановой госпитализации в другой роддом. Основной поток рожениц направляют в Областной перинатальный центр.

Если роды начнутся внезапно и в других экстренных случаях, когда есть угроза жизни мамы и малыша, роженица должна вызвать скорою помощь — ее отвезут в роддом Златоуста.

Генеральная уборка роддома проводится в плановой режиме, один раз каждый год. Это необходимо для профилактики внутрибольничных инфекций.

