Единственная чомга нацпарка «Таганай» погибла, запутавшись в леске

Мусор и рыболовные сети давно являются причиной смерти животных и птиц

Чомга, прилетевшая на Тесьминское водохранилище, расположенное в Златоусте, погибла из-за беспечности рыбаков. Птица намеревалась обосноваться около нацпарка «Таганай», но запуталась в оставленной на водоеме леске, сообщили 15 мая в пресс-службе нацпарка.

«Мусор давно стал серьезной угрозой для животных. Они задыхаются в пластиковых пакетах и умирают, проглотив мелкие частицы, потому что очень часто воспринимают отходы как еду. Блестящая упаковка, окурки, одноразовая посуда, бутылки — все это несет смерть обитателям Таганая»,— подчеркнули представители нацпарка.

Они призвали посетителей Таганая помнить об этом, отправляясь на прогулку в лес, и обязательно убирать за собой весь мусор и рыболовные сети.