Единороссы Челябинской области начали сбор средств для помощи донбасским беженцам

Деньги пойдут на товары первой необходимости и продукты

Секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер поручил начать сбор денег для помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЕР, закупленные на эти средства товары будут отправлены в пункты временного размещения в областях, пограничных с Украиной.



В пресс-службе партии уточнили, что, помимо денежных пожертвований, местные отделения ЕР будут принимать также гуманитарную помощь. В настоящее время как раз уточняются нюансы сбора продуктов и вещей первой необходимости.

Как сообщало Первое областное информагентство, вечером 18 февраля руководители ДНР и ЛНР объявили об эвакуации на территорию России гражданского населения, в первую очередь женщин, стариков и детей. В республиках опасаются полномасштабного вторжения вооруженных сил Украины. Тогда же губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил совместно с региональным ГУ МЧС начать подготовку к размещению беженцев. На сегодня, по данным пресс-службы правительства, в регионе подготовлен 21 пункт временного размещения. ПВР базируются в учреждениях социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха и интернатах. Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и сто детей, оставшихся без попечения родителей.

Реквизиты счета, открытого для пожертвований эвакуированных жителей Донбасса

Получатель:

Челябинский фонд регионального развития

ИНН 7453093550 / КПП 744701001

Р/сч. 407 038 105 720 000 021 08

в ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8597 ПАО СБЕРБАНК

Кор/сч. 301 018 107 000 000 006 02

БИК 047 501 602

Назначение платежа:

Для физических лиц: «Добровольное пожертвование от (Ф. И. О.), дата рождения, гражданство, адрес места жительства, паспортные данные»

Для предприятий: «Дата регистрации предприятия: 00.00.0000, ОГРН 0000000000000. Добровольное пожертвование»

НДС не облагается. Ограничений нет.