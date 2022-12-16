Единое пособие на детей получат 180 тысяч семей из Челябинской области

Выплатами займется Фонд пенсионного и социального страхования

Полномочия по выплате единого пособия на детей, которое вводится с 1 января 2023 года, передадут Фонду пенсионного и социального страхования. Законопроект, наделяющий фонд соответствующими полномочиями, направлен в Заксобрание региона, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Таким образом министерство социальной защиты больше не будет участвовать в назначении и распределении детских выплат.



«Согласно законопроекту полномочие по предоставлению ежемесячного пособия передается Фонду пенсионного и социального страхования РФ. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов. По предварительным подсчетам, новое пособие будут получать порядка 180 тысяч южноуральских семей. На эти цели в консолидированном бюджете области предусмотрено свыше 14,8 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета — 3,1 млрд рублей»,

— пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Напомним, с 1 января 2023 года в России появится новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие объединит шесть действующих выплат:

— пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

— ежемесячную выплату на первого ребенка;

— пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, а также обучающимся по очной форме обучения;

— ежемесячную выплату на третьего и последующих детей;

— ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;

— ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.