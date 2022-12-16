Полномочия по выплате единого пособия на детей, которое вводится с 1 января 2023 года, передадут Фонду пенсионного и социального страхования. Законопроект, наделяющий фонд соответствующими полномочиями, направлен в Заксобрание региона, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
Таким образом министерство социальной защиты больше не будет участвовать в назначении и распределении детских выплат.
Напомним, с 1 января 2023 года в России появится новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие объединит шесть действующих выплат:
— пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
— ежемесячную выплату на первого ребенка;
— пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, а также обучающимся по очной форме обучения;
— ежемесячную выплату на третьего и последующих детей;
— ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;
— ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в отделениях Фонда пенсионного и социального страхования РФ или в МФЦ.
Ранее Ирина Буторина рассказала о порядке выплат на детей в январе 2023 года в Челябинской области.