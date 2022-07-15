«Единая Россия» создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса, координировать работу будет заместитель секретаря Генсовета партии Дарья Лантратова, сообщили в пресс-службе партии.
Женский комитет будет организовывать медицинскую и психологическую помощь женщинам и детям с привлечением волонтеров-медиков, благотворительных фондов и медучреждений.
«Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в освобожденных территориях. Вы готовы трудиться и делать всё ради восстановления мира и мирной жизни на ваших территориях. И вам требуется наша поддержка. „Единая Россия“ с первых дней начала СВО ведёт большую работу в этом направлении. Тем не менее, в продолжение нашей гуманитарной миссии мы собрались, чтобы выработать совместные решения, найти точки соприкосновения и разработать проекты, которые окажут вам поддержку», — рассказала Дарья Лантратова.
Также комитет займется организацией образовательных программ и тренингов, будет содействовать в трудоустройстве и создании досуга женщин разных возрастов.
«В 2021 году мы создали „Союз женщин Донбасса“. В течение года на всей территории ЛНР были созданы женсоветы, сейчас они появляются на освобожденных территориях и работают в Старобельске, в Меловом и Беловодске. Уверена, сейчас при содействии „Единой России“, её активном участии и взаимодействии наших женщин женское социальное предпринимательство на Донбассе и в освобожденных территориях получит развитие», — отметила председатель Общественной организации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак.
Кроме того, президент благотворительного фонда социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» Анна Данилова сообщила, что фонд также готов делиться наработками по поддержке социального предпринимательства, его юридическому сопровождению. Для этого на базе женского комитета «Единой России» планируют создавать женские клубы — первый из них начнет работать в Ростове-на-Дону.
О своих проектах также рассказали и другие участники встречи. Это инициативы по адаптации сирот, реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, работе молодежной службы доверия, ряд благотворительных и образовательных проектов.
«„Единая Россия“ создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса. Это очень хорошее, полезное начинание. Конечно, наша Партия и правительство страны и так уже делают немало для помощи жителям Донбасса и освобожденных регионов Украины, но женщины — особенно беженки с детьми — это наименее защищенная часть общества, нуждающаяся в дополнительной поддержке и заботе. Гуманитарная и волонтерская направленность новых проектов, поддерживаемых „Единой Россией“ — это своевременный шаг в правильном направлении», — говорит ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина.
Отметим, что на встрече дали официальный старт Всероссийской партийной акции по подготовке и сбору теплых вязаных вещей «Бабушкина забота» для жителей ЛДНР. В основе проекта — акция Московского городского отделения «Единой России», в рамках которой пожилые люди вяжут тёплые вещи для новорожденных.
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