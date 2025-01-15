«Единая Россия» сделает ставку на участников СВО на праймериз в Челябинской области

Об этом заявил секретарь региональной ячейки Алексей Текслер

Региональное отделение «Единой России» создаст программу комплексного обучения и сопровождения своих кандидатов на предстоящих выборах в Заксобрание Челябинской области и Госдуму. Особое место в программе займет поддержка участников СВО. Об этом сегодня, 15 января, на расширенном заседании политсовета регионального отделения партии заявил губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер.

Обращаясь к соратникам, Алексей Текслер отметил, что на прошедших в сентябре выборах партия поставила себе высокую планку — единороссы одержали верх в большинстве муниципалитетов, а в Челябинской городской думе они забрали 31 мандат из 37. Сейчас перед партией стоит задача показать такие же хорошие результаты на выборах в ЗСО, которые пройдут осенью 2025 года и станут «генеральной репетицией» выборов в Госдуму, которые запланированы на 2026 год.

Алексей Текслер заметил, что до предварительных выборов, то есть праймериз «Единой России», следует допускать и тех политиков, кто еще не является членом партии, но готов вступить в нее и активно работать над реализацией партийных программ. Также глава региона призвал привлекать к партийной работе участников СВО.

«Мы продолжаем курс на формирование новых лидеров из числа участников СВО. Партия выполняет не только функцию платформы для выдвижения, но и роль наставника. Мы должны дать им необходимые компетенции для политической деятельности. Должны помочь людям раскрыть свой потенциал. Для нас важно ознакомить участников СВО с деталями избирательного процесса, чтобы они могли воспользоваться накопленным опытом и одержать уверенную победу в новом голосовании», — заявил Алексей Текслер.

Текслер пообещал, что региональная ячейка партии разработает программу комплексного обучения и сопровождения своих кандидатов, в том числе участников СВО, на протяжении всего избирательного цикла, вплоть до дня выборов. Это позволит повысить уровень кандидатов от «Единой России» и усилить эффективность и избирательных компаний.

«Уверен, что инвестиции в обучение кадров станут залогом успешных выборов и позволят сохранить наше квалифицированное политическое большинство», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор отметил работу руководителей межмуниципальных координационных советов в 2024 году, в том числе во время единого дня голосования. Алексей Текслер наградил Алексея Лошкина, Сергея Бердникова, Александра Мотовилова, Станислава Мошарова, Владимира Перезолова, Марину Поддубную. И отдельно вручил партийный билет Евгению Ботову.

Текст: Ирина Голлай, Евгения Старцева

Материал подготовлен ИА «Первое областное»