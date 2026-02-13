«Единая Россия» разрабатывает народную программу при помощи Героев РФ и бойцов СВО

К подготовке также привлекут экспертов из разных сфер

Партия «Единая Россия» приступила к подготовке новой народной программы. Для этого будут привлечены эксперты из самых разных сфер, чтобы охватить максимум вопросов, волнующих людей. Например, к участию приглашены Герои России, ветераны СВО, представители промышленной отрасли, бизнеса, науки и так далее.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что в основу программы лягут предложения, поступающие от жителей России.

«Предложения, которые носят массовый характер, нужно взвесить. Если есть возможности для их решения — включить в программу. Это по-честному, и в этом суть народной программы», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Уже известно несколько инициатив, с которыми выступили эксперты. Например, запуск программы трудоустройства ветеранов СВО на предприятия ОПК или внедрение лучших практик бизнеса и НКО в сфере семейной политики.

Напомним, что ранее в Челябинске прошел первый всероссийский форум «Есть результат!». Он возглавил серию мероприятий, в ходе которых партия будет отчитываться о выполнении народной программы от 2021 года. В рамках форума на Южный Урал прибыл секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Цель мероприятия — не только подведение итогов работы, но и сбор новых инициатив от местных жителей.