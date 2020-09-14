«Единая Россия» лидирует по итогам выборов в Челябинской области

Предварительные результаты сообщили в ЦИКе.

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Партия «Единая Россия» с заметным отрывом лидирует по итогам выборов в Законодательное собрание Челябинской области. Предварительные данные на утро 14 сентября озвучили в Центральной избирательной комиссии.

«„Единая Россия“ — 44,09% голосов, „Справедливая Россия“ — 14,37%, КПРФ — 11,43% от числа избирателей»,— назвали первую тройку лидеров в ЦИКе.

Затем следует партия ЛДПР, получившая 11,36% голосов южноуральцев. «Партию пенсионеров» поддержали 5,61% избирателей. За «Зелёную альтернативу» проголосовало чуть меньше людей — 5,02%. Партия «За правду» получила 2,16% голосов, «Партия роста» — 1,55% и «Родина» — 0,71% от общего числа голосующих.

Напомним, всего в Законодательное собрание Челябинской области избиралось 60 депутатов: 30 по одномандатным округам и столько же — по единому округу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже оценил прошедшие выборы, а также прокомментировал предложение Дмитрия Медведева возглавить региональную партию «Единая Россия». Подробнее об этом можно узнать здесь.