«Единая Россия» и профсоюзы Челябинской области заключили соглашение о партнерстве

Стороны намерены совместно формировать «народную программу» и совершенствовать трудовое законодательство на уровне региона и Госдумы

Челябинское реготделение «Единой России» и областной союз организаций профсоюзов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ призван объединить усилия для повышения качества жизни южноуральцев и защиты прав человека труда. Церемония подписания прошла 30 апреля, в преддверии Первомая, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодня профсоюзная организация в масштабах всей страны — это значимая сила, крупнейшее объединение, где главным является Человек труда. Человек труда сегодня — опора для партии», — заявил губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в соглашении прописаны понятные принципы совместной работы. Стороны намерены совершенствовать нормативно-правовую базу, защищающую трудовые отношения, и активно взаимодействовать в рамках партийных проектов. Особый акцент был сделан на формировании «народной программы».

«Мы рассчитываем на то, что профсоюзная организация поможет в формировании народной программы, в сборе предложений, в том числе через первички. Важно, чтобы народная программа отвечала интересам абсолютно всех наших жителей», — добавил Алексей Текслер, отметив, что соглашение не ограничивается электоральным циклом, а рассчитано на долгосрочное партнерство.

Со своей стороны председатель областного Союза организаций профсоюзов Олег Екимов напомнил о давней истории взаимодействия. По его словам, многие профсоюзные лидеры уже избираются депутатами при поддержке «Единой России». Нынешнее соглашение позволит вывести сотрудничество на новый уровень.

«Я уверен, что реализация этого соглашения послужит качественному усилению и повышению качества жизни южноуральцев. Мы уже начали сбор предложений в народную программу. В рамках первичных профсоюзных организаций на предприятиях мы сформируем пул спикеров, которые могут обсуждать инициативы. Это даст возможность партии получить предложения непосредственно от рабочего класса, потому что ближе к работнику, чем профсоюз, нет никого», — заявил Олег Екимов.

Стороны договорились, что их совместная работа не прекратится после выборных кампаний. В планах — добиваться того, чтобы инициативы жителей находили отражение как в законодательстве Челябинской области, так и на уровне Государственной Думы.