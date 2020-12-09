Бурная жизнь мегаполиса с её, чего скрывать, шумом и пылью прельщает сегодня очень немногих, особенно если мегаполис этот — промышленный, не лишённый заводского производства. Решающим сменить привычный серый вид из окна на приветливую зелень открывается несколько путей, среди которых — радикальный, со сменой региона или даже страны проживания, и компромиссный, с переездом в резиденцию «Соколиная гора».
Менее получаса езды от центра Челябинска позволяют «телепортироваться» в окружённые реликтовым сосновым бором стильные дома, причем при ближайшем рассмотрении становится понятно, что покупка квартиры здесь может быть куда выгоднее типовой недвижимости в городе. Причина — программа «Сельская ипотека», куратором которой выступает Минсельхоз, а одним из основных её участников — «Россельхозбанк». Заёмщики получают возможность оформить ипотечное кредитование под рекордные 2,7% годовых на срок до 25 лет — квартиры в «Соколиной горе» идеально подходят под госпрограмму. Время перейти к цифрам.
В первую очередь очевидна разница ежемесячных платежей, причем весьма и весьма существенная: владельцы квадратных метров в «Соколиной горе» отдают за них примерно в 1,5 раза меньше решившихся ближайшие 20 лет платить за квартиру на «вторичке» — 16 240 рублей против 24 070 рублей. Низкий процент помогает сохранить — только вдумайтесь — несколько миллионов, за всё время переплатив банку около 900 тысяч. Нехитрая математика позволяет выяснить, что более высокая цена квадратного метра в «Соколиной горе» (75 тысяч в резиденции против 50 тысяч в городе) с лихвой компенсируется другими параметрами, позволяя в перспективе вместо вторичного жилья обзавестись новой элитной недвижимостью той же площади и сэкономить при этом 694 800 рублей. Волшебство «Сельской ипотеки» в действии!
Сейчас самое время включить скептицизм и вполне справедливо заметить, что помимо платежа по ипотеке есть и другие ежемесячные расходы, и уж
-
Коммунальные услуги — в среднем 4 000 рублей в городе и 5 600 в резиденции.
-
Парковочное место — за возможность припарковать автомобиль не на газоне у подъезда челябинец заплатит 3 500 рублей, а жители «Соколиной горы» воспользуются бесплатным двухуровневым экологичным паркингом.
-
Платеж за ипотеку — жители резиденции платят 16 тысяч рублей в месяц, а их друзья из города — 24 тысячи.
Таким образом ежемесячно удается сэкономить около 10 тысяч рублей тем, кто остановил свой выбор на комфорте, спокойствии и стиле — квартире в «Соколиной горе».
В пользу ближнего загорода говорит не только финансовая сторона: важно понимать, что получает покупатель помимо квадратных метров — а преимуществ у резиденции немало.
Поистине внушительная площадь резиденции — 8 Га — позволяет в полной мере насладиться неторопливой прогулкой по парку с «поющим» лесом или центральному скверу с
Семейный досуг разнообразят спортивная площадка и каток, возможность устроить барбекю в мангальной зоне в любой день недели или, например, сходить в оздоравливающую соляную пещеру.
За спортом также не придется ехать в город: на территории оборудован целый
Дома порадуют жителей большим, стильным холлом, камерами хранения, колясочными и, конечно, просторными квартирами с высокими потолками и панорамными окнами. Сейчас к покупке доступны следующие планировки:
-
студия + спальня;
-
студия + 2–3 спальни;
-
четырёхкомнатные квартиры с террасой;
-
двухуровневые апартаменты с террасой на крыше.
Вместе с элитной недвижимостью владельцы получают приятный подарок от застройщика —
И напоследок напомним, что в следующем году «Сельскую ипотеку» ждут модернизации: льготное кредитование будет актуально лишь для домов не выше 5 этажей — и «Соколиная года» не подойдет под эти критерии. Сейчас застройщик предоставляет трёхмесячную отсрочку на первоначальный взнос — этого времени хватит на подачу заявки и продажу своей квартиры, тем более что компания поможет реализовать жилье через партнёрские агентства недвижимости.
Записаться на экскурсию по резиденции «Соколиная гора» можно по телефону: 8 (351) 230-10-10