Едем за город: как купить квартиру в «Соколиной горе» в ипотеку под 2,7%?

Элитная резиденция в сосновом бору подходит под льготную государственную программу.

Бурная жизнь мегаполиса с её, чего скрывать, шумом и пылью прельщает сегодня очень немногих, особенно если мегаполис этот — промышленный, не лишённый заводского производства. Решающим сменить привычный серый вид из окна на приветливую зелень открывается несколько путей, среди которых — радикальный, со сменой региона или даже страны проживания, и компромиссный, с переездом в резиденцию «Соколиная гора».

Менее получаса езды от центра Челябинска позволяют «телепортироваться» в окружённые реликтовым сосновым бором стильные дома, причем при ближайшем рассмотрении становится понятно, что покупка квартиры здесь может быть куда выгоднее типовой недвижимости в городе. Причина — программа «Сельская ипотека», куратором которой выступает Минсельхоз, а одним из основных её участников — «Россельхозбанк». Заёмщики получают возможность оформить ипотечное кредитование под рекордные 2,7% годовых на срок до 25 лет — квартиры в «Соколиной горе» идеально подходят под госпрограмму. Время перейти к цифрам.





В первую очередь очевидна разница ежемесячных платежей, причем весьма и весьма существенная: владельцы квадратных метров в «Соколиной горе» отдают за них примерно в 1,5 раза меньше решившихся ближайшие 20 лет платить за квартиру на «вторичке» — 16 240 рублей против 24 070 рублей. Низкий процент помогает сохранить — только вдумайтесь — несколько миллионов, за всё время переплатив банку около 900 тысяч. Нехитрая математика позволяет выяснить, что более высокая цена квадратного метра в «Соколиной горе» (75 тысяч в резиденции против 50 тысяч в городе) с лихвой компенсируется другими параметрами, позволяя в перспективе вместо вторичного жилья обзавестись новой элитной недвижимостью той же площади и сэкономить при этом 694 800 рублей. Волшебство «Сельской ипотеки» в действии!





Сейчас самое время включить скептицизм и вполне справедливо заметить, что помимо платежа по ипотеке есть и другие ежемесячные расходы, и уж тут-то цифры наверняка будут говорить не в пользу загородной резиденции. Каким бы удивительным ни казался факт, но он, тем не менее, достоверен: проживание в «Соколиной горе» для многих обойдется дешевле абстрактной «трёшки» в центре Челябинска. Посудите сами:

Коммунальные услуги — в среднем 4 000 рублей в городе и 5 600 в резиденции.

Парковочное место — за возможность припарковать автомобиль не на газоне у подъезда челябинец заплатит 3 500 рублей, а жители «Соколиной горы» воспользуются бесплатным двухуровневым экологичным паркингом.

Платеж за ипотеку — жители резиденции платят 16 тысяч рублей в месяц, а их друзья из города — 24 тысячи.

Таким образом ежемесячно удается сэкономить около 10 тысяч рублей тем, кто остановил свой выбор на комфорте, спокойствии и стиле — квартире в «Соколиной горе».

В пользу ближнего загорода говорит не только финансовая сторона: важно понимать, что получает покупатель помимо квадратных метров — а преимуществ у резиденции немало. Во-первых , посторонним вход сюда воспрещен: территория комплекса закрыта, реализована четырехуровневая система охраны.





Поистине внушительная площадь резиденции — 8 Га — позволяет в полной мере насладиться неторопливой прогулкой по парку с «поющим» лесом или центральному скверу с арт-конструкциями и зонами отдыха.

Семейный досуг разнообразят спортивная площадка и каток, возможность устроить барбекю в мангальной зоне в любой день недели или, например, сходить в оздоравливающую соляную пещеру.

За спортом также не придется ехать в город: на территории оборудован целый фитнес-центр . В нём — двадцатипятиметровый бассейн с панорамными окнами, тренажёрный зал и групповые программы. В Sokol Fit можно записаться на массаж, чтобы расслабить напряженные тренировкой мышцы, попариться в турецком хамаме или финской сауне и получить витаминный заряд в виде коктейля в фитнес-баре .





Дома порадуют жителей большим, стильным холлом, камерами хранения, колясочными и, конечно, просторными квартирами с высокими потолками и панорамными окнами. Сейчас к покупке доступны следующие планировки:

студия + спальня;

студия + 2–3 спальни;

четырёхкомнатные квартиры с террасой;

двухуровневые апартаменты с террасой на крыше.

Вместе с элитной недвижимостью владельцы получают приятный подарок от застройщика — дизайн-проект . Чтобы развеять последние сомнения и наглядно оценить все преимущества загородной жизни, можно записаться на тест-драйв понравившейся квартиры и пожить в ней 48 часов — согласитесь, такой возможности ну очень не хватает при покупке городской недвижимости.





И напоследок напомним, что в следующем году «Сельскую ипотеку» ждут модернизации: льготное кредитование будет актуально лишь для домов не выше 5 этажей — и «Соколиная года» не подойдет под эти критерии. Сейчас застройщик предоставляет трёхмесячную отсрочку на первоначальный взнос — этого времени хватит на подачу заявки и продажу своей квартиры, тем более что компания поможет реализовать жилье через партнёрские агентства недвижимости.



Записаться на экскурсию по резиденции «Соколиная гора» можно по телефону: 8 (351) 230-10-10



