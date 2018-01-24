/ Идеальная экологическая ситуация погубит жизнь на Земле

Ученые в борьбе с глобальным потеплением смоделировали крах планеты.

Искусственное управление климатом все больше волнует умы ученых. Считается, что с помощью этой технологии можно предотвратить глобальное потепление. Охлаждать температуру воздуха на планете хотят с помощью диоксида серы. Предполагаемая концентрация — 5 миллионов тонн вещества. Однако такая работа по улучшению мировой экологии, как выяснили ученые, приведет к глобальной катастрофе.

Как показывают расчёты исследователей, вначале сдерживание роста температур сработает без накладок, за исключением одного региона — Амазонии. Выбросы диоксида серы приведут к быстрому росту температур поверхности Тихого океана в районе течения Эль-Ниньо. От этого там снизится испаряемость и над амазонскими джунглями наступит длительная засуха. На какое-то время это приведёт к неизбежной гибели части растительного и животного сообщества в этих местах. Однако, когда авторы смоделировали окончание распыления диоксида серы в стратосфере, негативные последствия оказались по настоящему всемирными. При искусственном охлаждении планеты диоксидом серы скорость глобального потепления превысит текущую примерно в десять раз. — передает Life.ru.

Исследование ученых показало, что нынешняя экологическая ситуация гораздо благоприятнее для планеты, чем прогнозируемая идеальная. Если же ученые решатся менять климат, то завершить такой опыт не получится никогда.