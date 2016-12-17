На фестивале экологических фильмов определился состав участников

Рабочая группа провела отбор работ.
В Челябинске продолжается фестиваль экологических фильмов и рекламы. В настоящее время определен состав участников. Конкурсная комиссия выбрала лучшие работы.
В итоге на конкурсе будут представлены 16 видеофильмов, 14 видеороликов и 28 графических работ. В ближайшее время жюри конкурса определит победителей в трех номинациях, по двум возрастным категориям. Призы получат победители в номинациях лучший неигровой видеофильм, лучший видеоролик и лучшая графическая работа.
— Не все видеоматериалы, заявленные на участие в конкурсе, отвечали критериям конкурсного отбора,— рассказала начальник управления Министерства экологии Надежда Обжорина.
Фестиваль экологических фильмов и рекламы состоится 20 декабря в 13:00 в кинотеатре Знамя. Все желающие могут принять участие в просмотре конкурсных работ и отдать свой голос за понравившийся видеофильм. Призом зрительских симпатий будет отмечен видеофильм, получивший признательность и благосклонность зрителей фестиваля.
На площадке IV Фестиваля экологических фильмов и рекламы будет размещен экоконтейнер для отработанных батареек. С инициативой размещения контейнера выступил партнёр фестиваля Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс».
Фото: nvn.lavsky.com