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На фестивале экологических фильмов определился состав участников

На фестивале экологических фильмов определился состав участников
Челябинцы , фестиваль , экология , фильм
19.12.2016 15:55:12

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Рабочая группа провела отбор работ.

В Челябинске продолжается фестиваль экологических фильмов и рекламы. В настоящее время определен состав участников. Конкурсная комиссия выбрала лучшие работы.

В итоге на конкурсе будут представлены 16 видеофильмов, 14 видеороликов и 28 графических работ. В ближайшее время жюри конкурса определит победителей в трех номинациях, по двум возрастным категориям. Призы получат победители в номинациях лучший неигровой видеофильм, лучший видеоролик и лучшая графическая работа.

— Не все видеоматериалы, заявленные на участие в конкурсе, отвечали критериям конкурсного отбора,— рассказала начальник управления Министерства экологии Надежда Обжорина.

Фестиваль экологических фильмов и рекламы состоится 20 декабря в 13:00 в кинотеатре Знамя. Все желающие могут принять участие в просмотре конкурсных работ и отдать свой голос за понравившийся видеофильм. Призом зрительских симпатий будет отмечен видеофильм, получивший признательность и благосклонность зрителей фестиваля.

На площадке IV Фестиваля экологических фильмов и рекламы будет размещен экоконтейнер для отработанных батареек. С инициативой размещения контейнера выступил партнёр фестиваля Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс».

Фото: nvn.lavsky.com

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