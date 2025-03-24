Джинсы, худи и необычные туфли: челябинцы обновляют гардероб весной

Покупку одежды и обуви планируют 83% горожан

Подготовка к весеннему сезону — это в первую очередь обновление гардероба. Челябинцы активно готовятся к теплой погоде, 83% горожан планируют покупку одежды и обуви, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Каждый пятый опрошенный челябинец от 18 до 24 лет планирует полностью обновить свой гардероб в новом сезоне. Средний бюджет на преображение гардероба составляет 15 тысяч рублей, хотя большинство (57%) рассчитывают уложиться в 10 тысяч рублей. Щедрее оказались всего 15%, которые готовы потратить от 25 тысяч рублей.

Теплая зима внесла свои коррективы: 8% респондентов заявили, что не нуждаются в обновлении гардероба, так как продолжали носить демисезонную одежду. Тем не менее большинство (38%) планируют докупить несколько новых вещей, а 12% — полностью обновить гардероб.

В выборе одежды челябинцы отдают предпочтение комфортному кэжуал-стилю. Мужчины чаще всего планируют купить джинсы, брюки (48%), футболки и рубашки (42%), толстовки и худи (25%), а также спортивную одежду (25%). Женщины также выбирают джинсы и брюки (43%), юбки и платья интересны лишь 22%.

В списке покупок у южноуральцев присутствует верхняя одежда (пальто, куртки), сумки и аксессуары, 28% респонденток решили не ограничивать себя списком и купят то, что им понравится.

Среди брендов женщины чаще выбирают масс-маркет (41% против 32%), в то время как мужчины предпочитают более дорогие бренды (18% против 13%) и в два раза чаще выбирают люкс (6% против 3%).

Куда же без них — непрактичные и необычные покупки тоже присутствуют в вишлистах: каждый пятый хочет одежду со странным силуэтом или принтом, 16% опрошенных поищут винтажные вещи, а 4% — что-то из лимитированных коллекций.

В опросе некоторые респонденты поделились, что мечтают приобрести к весне обувь с необычным каблуком.

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