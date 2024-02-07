Джазмен Игорь Бутман встретился со студентами в Челябинске

Музыкант рассказал о своем творческом пути и общественной деятельности

В челябинском Штабе общественной поддержки прошла встреча студентов творческих отделений вузов с известным музыкантом Игорем Бутманом. Джазмен приехал на Южный Урал для проведения фестиваля музыкального юмора, который с триумфом стартовал накануне, но при этом не забыл и о своих обязанностях в качестве общественного деятеля, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Участники встречи забросали знаменитого джазмена вопросами о его становлении как музыканта, о том, как сложно ему было выбрать между спортом (Игорь Бутман в юности серьезно увлекался хоккеем) и музыкой, и почему музыка все-таки победила, а также интересовались его мнением по поводу выборного процесса: надо ли людям творческих профессий в принципе интересоваться политикой.

«Часто слышу такую точку зрения: мол, а зачем музыканты, спортсмены лезут в политику? На это я отвечаю: но ведь музыканты знают, какие проблемы в их среде, спортсмены разбираются в своей сфере и могут поднять свои вопросы, подсказать, поделиться своими мыслями, инициировать какие-то изменения в законодательстве, чтобы изменить жизнь к лучшему. Я подчеркну: не жаловаться, а поделиться предложениями», — сказал Игорь Бутман.

Он добавил, что ему очень интересна общественная деятельность именно с этой точки зрения — как возможность изменить жизнь, в том числе коллег-музыкантов.

«Да, я веду большую работу — музыкальную и общественную. И это мне нравится, я готов уделять этому время. Помогать молодым талантам, поддерживая взрослых, уже состоявшихся музыкантов», — поделился он своим мнением.

Также Игорь Бутман сказал, что сам никогда не пропускает выборы.

«Это моя принципиальная позиция. Любые выборы, любой референдум — это возможность выразить свое мнение. Не просто в пустоту сказать, чем-то возмутиться на кухне, а прийти и выразить. Никто не проверит, где и какую „галочку“ ты поставишь. Приди — проголосуй. Голосовать надо, чтобы не дать никому усомниться, что у нас демократические выборы, что у нас все по закону», — добавил он.

Напомним, музыкант пробудет на Южном Урале еще несколько дней: в рамках IX фестиваля музыкального юмора Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром побывает в Озерске, Златоусте, Миассе и Сатке.