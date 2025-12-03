Дюжина семей из Челябинской области вышла в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

Губернатор Алексей Текслер поздравил финалистов в своем телеграм‑канале

Двенадцать семей из Челябинской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалистов в своем телеграм-канале поздравил глава региона Алексей Текслер.

По словам губернатора, южноуральские семьи «показали характер, единство и невероятную творческую энергию». Они уверенно прошли окружной полуфинал в Екатеринбурге, где соревновались 155 семей из всех регионов УрФО, а летом поедут в Москву бороться за главные призы — 60 сертификатов на улучшение жилищных условий.

«В числе финалистов семья Петровых из Магнитогорска: у Людмилы и Ильи восемь детей. Их объединяют любовь, музыка и служение людям. Вся семья поет, играет на инструментах и проводит благотворительные праздники для ребят из неблагополучных семей. Другой пример — семья Ардашевых из Челябинска: супруги Вероника и Дмитрий растят пятерых детей. Вместе с дедушкой Валерием Владимировичем они поют, танцуют, играют на баяне. А главное — всегда держатся вместе и помогают друг другу», — рассказал об участниках глава региона.

Он также поблагодарил организаторов конкурса «Это у нас семейное», который является частью национального проекта «Семья», отметив, что данный конкурс «не только про соревнование, а про объединение, про силу поддержки и семейные ценности».

«Гордимся нашими финалистами и желаем победы в Москве в следующем году!» — резюмировал глава региона.