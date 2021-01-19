«Дышать нечем»: жители ЧМЗ жалуются на выбросы в воздухе

По их словам, самые проблемные места — это парк имени Тищенко и стадион

В редакцию Первого областного информационного агентства обратилась жительница Металлургического района Челябинска Валентина Дернова. Женщина, всю жизнь проработавшая на местном заводе, жалуется, что жить на ЧМЗ становится с каждым днем труднее — дышать местным воздухом просто невозможно.

«Как только восточный или юго-восточный ветер, у нас дышать нечем. Парк, стадион — здесь как черная дыра, сюда все стягивает. Нагнулась собаке поправить ошейник, так у самой земли вообще дышать нечем. Не знаю, где они проверяют и мониторят, сколько лет здесь живу, всегда дышать нечем», — жалуется Валентина Дернова.

В то же время женщина утверждает, что, когда ветер дует с Каштака, ситуация в корне меняется. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков рассказал, что на ЧМЗ стоит онлайн-система мониторинга. Результаты ее замеров может увидеть каждый желающий, в том числе если будут зафиксированы превышения по выбросам. Минэко регулярно проводит проверки, итоги которых направляются в Росприроднадзор.

«Например, в выходные от очистных был запах, и мы это фиксировали. И передали все в Росприроднадзор. Были выявлены превышения, на основании провели рейд, выявили запах от загрязнения реки Миасс предприятием МУП „ПОВВ“. Сейчас материалы передали в Росприроднадзор. Проверку проводить будут они», — добавил Виталий Безруков.

Результаты всех проверок можно найти в открытом доступе на сайтах Росприроднадзора и Министерства экологии региона, как и результаты мониторинга атмосферного воздуха.