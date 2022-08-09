Дым природных пожаров ХМАО продержится в Челябинской области до 11 августа

Жители региона могут ощущать запах гари

Задымленность от природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается на территории Кунашакского, Сосновского, Еткульского, Еманжелинского, Чесменского, Варненского и Карталинского районов, а также в Челябинске и Копейске. За сутки поступило более ста обращений от жителей, сообщили во вторник, 9 августа, в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По словам начальника регионального Гидрометцентра Валерия Кочегорова, 9 и 10, а также ночью 11 августа Челябинская область все еще будет находиться под влиянием восточной периферии обширного антициклона.

«Преобладает ветер северо-восточного направления 2—7 м/с, днем порывы до 12 м/с, который способствует распространению дыма лесных пожаров, наблюдающихся в Ханты-Мансийском автономном округе», — прокомментировал ситуацию Валерий Кочегоров.

За сутки в министерство экологии от жителей Челябинской области поступило более ста обращений, где они сообщали о задымленности и неприятном запахе.

«Были зарегистрированы незначительные превышения по сероводороду и озону. В ночь на 9 августа фиксировались превышения по взвешенным частицам в Калининском районе. Информация о выявленных превышениях в полном объеме передана в надзорные органы для принятия мер», — пояснил начальник Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин.

Синоптики прогнозируют приближение холодного атмосферного фронта днем 11 августа. По их данным, к завтрашнему вечеру направление ветра сменится на западное. Местами пройдут кратковременные дожди. В пятницу,12 августа, понизится дневная температура воздуха, ожидается усиление ветра, что должно привести к рассеиванию дымки и запаха гари.

Напомним, 8 августа Челябинск накрыло серой дымкой. На неприятный запах гари и смог пожаловались не только челябинцы, но и жители Нязепетровска, Аргаяша, Троицка. В Минэкологии региона пояснили, что до Урала добрался дым от природных пожаров на территории ХМАО.