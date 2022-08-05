Дым от природных пожаров на севере Урала движется к Челябинской области

Это может привести к появлению смога в некоторых городах

Дым от горения торфа под Екатеринбургом и лесных пожаров в Югре может прийти в Челябинскую область, сообщили в региональном Гидрометеоцентре корреспонденту ИА «Первое областное». В ведомстве уточнили, что на Южный Урал дует северо-восточный ветер.

В условиях НМУ, которые объявлены на ближайшие выходные, в некоторых городах области возможно появление смога.

По сообщениям СМИ, в Свердловской области сейчас горят около двух гектаров торфяников. В Ханты-Мансийском автономном округе природными пожарами охвачено 42 тысячи гектаров леса.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в ближайшие дни на Урале будут преобладать северный и северо-восточный ветра. Из-за этого дым от природных пожаров в соседних регионах может накрыть Челябинскую область.

Это может привести к появлению смога. Региональное Минэкологии объявило в семи городах Челябинской области в эти выходные и в первой половине следующей недели НМУ. В Аше, Златоусте, Карабаше, Коркино, Сатке и Челябинске режим «черного неба» будет сохраняться с вечера 5 августа до вечера 10 августа. В Магнитогорске — 7 и 8 августа.

На этом фоне министерство экологии Челябинской области усилило контроль за деятельностью промышленных предприятий. Мобильная лаборатория Центра экологического мониторинга провела 162 исследования на содержание в воздухе загрязняющих веществ. Результаты направлены в надзорные органы.