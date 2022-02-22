Двум жительницам Магнитогорска вынесли приговор за попытку незаконно получить наследство

Женщины предоставили поддельные документы о долгах умершего

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор двум местным жительницам, пытавшимся незаконно получить наследство. Они признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Одна из подсудимых после смерти своего сожителя обратилась к знакомой, которая занималась оказанием юридических услуг. По плану «вдова» нашла свидетелей, которые под предлогом необходимости подтверждения факта совместного проживания предоставили ей подписи на пустых листах. Из них злоумышленницы изготовили подложные договоры займа, по которым умерший якобы имеет долги перед кредиторами.

«После чего злоумышленницы через нанятого представителя обратились в суд с иском от кредиторов наследодателя о взыскании 7 миллионов рублей в качестве задолженности по договорам займа. В ходе рассмотрения гражданского дела кредиторы, узнавшие о предмете иска, осознав подложность договоров займа, отказались от участия в деле», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Экспертиза выявила подложность подписей наследодателя. Суд приговорил сожительницу умершего мужчины к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, соучастнице, с учетом имеющейся условной судимости, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.