Двухмесячная норма осадков выпадет в Челябинской области в ближайшие дни

В регионе резко похолодает

Вторая половина недели в Челябинской области выдастся дождливой и холодной. Синоптики Гидрометцентра России обещают понижение температуры почти до +10 градусов и сильные дожди.

«По всей территории Челябинской области с 25 по 27 июля ожидается прохождение циклона с ливнями. Суммарное выпадение осадков достигнет 170 миллиметров»,— уточнили синоптики.

Ожидается, что в северных районах выпадет до 65 миллиметров осадков, а это месячная норма. В центральных и южных районах синоптики обещают выпадение до 170 миллиметров осадков, что равно двухмесячной норме и более.

По данным популярных погодных сервисов, в Челябинске в ближайшие дни будет дождливо, температура опустится до +15 градусов. В горных районах похолодает до +12 градусов. Ожидаются сильные дожди. Аналогично на южной территории региона.

Ранее почти месячная норма осадков за день выпала в Магнитогорске и Южноуральске. В минувшие выходные обильный дождь прошел и в Челябинске: менее чем за сутки в городе выпала половина месячной нормы осадков.