Двухлетний ребенок отравился ягодой ландыша в Башкирии

Серьезные последствия удалось предотвратить благодаря быстрой реакции матери и врачей

В Салавате двухлетнего ребенка госпитализировали после того, как он съел ягоду ландыша. Малышу своевременно оказали медпомощь, сообщает башинформ.ру.

Отметим, ягоды ландыша содержат кардиогликозиды, которые влияют на сердце и нервную систему. При отравлении возможны нарушения сердечного ритма, судороги и потеря сознания. Врачи отмечают, что своевременная помощь важна для предотвращения осложнений.

Специалисты рекомендуют родителям быть внимательнее на улице и следить за детьми. Также следует убирать потенциально опасные растения с игровых площадок, а при подозрении на отравление незамедлительно обращаться к врачу.