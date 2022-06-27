Двух школьников выгнали с пересдачи ЕГЭ по математике в Челябинской области

Выпускники пронесли на экзамен телефон и шпаргалки



В Челябинской области сегодня, 27 июня, двух школьников удалили с пересдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Выпускники нарушили правила проведения экзамена — пронесли телефон и бумажные шпаргалки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Экзамен по математике в резервный день завершился без сбоев. В Челябинской области были удалены два участника за наличие сотового телефона и наличие справочных материалов на бумажном носителе. Результаты этих участников аннулированы», — рассказал директор челябинского регионального центра оценки качества образования Андрей Барабас.

В резервный день 449 участников единого государственного экзамена написали экзамен по профильной математике, 422 человека сдавали базовый уровень. Результаты станут известны не позднее 11 июля.

Предмет является обязательным для получения аттестата за 11-й класс. Для этого достаточно получить оценку «удовлетворительно», сдав экзамен по базовой математике.

Для поступления в вуз на специальности, где в перечне вступительных испытаний есть этот предмет, необходимо сдать экзамен по профильной математике. Минимальный порог — 27 баллов.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует горячая линия. По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.



Напомним, сегодня стали известны результаты ЕГЭ по биологии.