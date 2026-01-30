Двух редких степных антилоп — сайгаков — увидели на дороге в Челябинской области

Ранее животные заходили из Казахстана в 1970—80‑х годах

В Челябинской области впервые за несколько десятилетий зафиксировали появление степных антилоп — сайгаков. Уникальные кадры, на которых две особи перебегают дорогу, удалось сделать на территории охотничьего угодья «Наследницкое» в Брединском муниципальном округе, в 13 километрах от села Бреды.

Как отмечают в региональном министерстве экологии, последний раз сайгаков отмечали в Челябинской области в 1970—80‑х годах, когда они изредка заходили из соседнего Казахстана. И потом несколько десятилетий их не было видно. Из этого сделали вывод, что численность снизилась. Нынешнее появление животных может свидетельствовать о восстановлении их ареала.

Сайгак — степное животное. Его отличает характерный хоботообразный нос, который помогает фильтровать пыль и охлаждать воздух, напоминает пресс-служба Минэко. Внешне он напоминает домашнюю козу: высота в холке составляет 60—70 сантиметров, длина тела — 110—140 сантиметров. Вес взрослых особей достигает 20—60 килограммов.

Сайгаки относятся к одним из древнейших млекопитающих Евразии, живут в степях и полупустынях России (Калмыкия, Астраханская область), Казахстана, Монголии и стран Центральной Азии.

Видео с редкими гостями записал Айдар Амаргалиев. Ранее, в августе 2025 года, местные жители также сообщали о встречах с этими животными в том же районе.

В целом в Челябинской области увеличилась численность многих видов животных. За 10 лет в регионе развелись косули, кабаны, лоси, волки и бурые медведи. Подробно об этом мы рассказывали в интервью с заместителем министра экологии.