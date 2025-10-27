Двух пострадавших при взрыве в Копейске перевезли в Нижний Новгород

Здесь находится Федеральный ожоговый центр

Спецборт МЧС России доставил пострадавших при взрыве в Копейске в Федеральный ожоговый центр, который находится в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация двух человек. Они получили травмы при взрыве на предприятии в городе Копейске 22 октября и нуждаются в специализированной высококвалифицированной медпомощи», — отмечают в пресс-службе.

В ведомстве добавляют, что борт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами — такая техника необходима, чтобы отслеживать состояние тяжелых пациентов и помочь им в случае ухудшения.

В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава России.

Взрыв на заводе в Копейске прогремел в ночь на 23 октября. По последним данным, 12 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализированы, еще 23 человека лечатся амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ: нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц.