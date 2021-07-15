Двух медвежат из челябинского приюта отправляют в Хабаровск

Сегодня, 15 июля, поздним вечером питомцы с основателем фонда «Спаси меня» Кареном Даллакяном улетают в хабаровский реабилитационный центр «Утес»

Медвежат Баграта и Варвару в четверг, 15 июля, отправили в аэропорт Екатеринбурга, откуда они полетят в Хабаровск. Сопровождает медвежат известный челябинский ветеринар Карен Даллакян. В этом году животные стали постояльцами его приюта «Спаси меня», но сейчас пришло время с ними расстаться: малыши отправятся жить в специальный реабилитационный центр Хабаровска «Утес», откуда через полтора года их выпустят в дикую природу.



Медвежата полетят в в Хабаровск в отапливаемом багажном отсеке самолета «Уральские авиалинии». В пути им предстоит провести около шести часов. Карен позаботится о том, чтобы звери поужинали перед вылетом.

«Не каждый самолет подходит для перевозок животных. Мы специально ждали борт с отапливаемым багажным отсеком. Процедура оформления полета с дикими животными очень долгая. Карену нужно быть в аэропорту уже днем, чтобы вылететь в Хабаровск в полночь»,

— рассказала корреспонденту информагентства «Первое областное» администратор школы зооволонтеров фонда «Спаси меня» Екатерина Карпенко.

Чтобы отправить медвежат в Хабаровск, в фонде «Спаси меня» открыли сбор средств. Для перевозки двух медведей требовалось порядка 180 тысяч рублей, и нужную сумму удалось собрать всего за две недели.





Напомним, что в приют «Спаси меня» медвежата попали разными путями. Баграта в июне 2021 года доставили из Пермского края, его нашли в тайге — мама медвежонка, судя по всему, умерла. Варвара тоже осталась без родителей. В приют она приехала из Чебаркуля, где была изъята у местного жителя: тот подобрал ее в лесу, построил для нее вольер в частном доме и выгуливал на пляже.

«Когда мы забрали Варвару, в соцсетях было много негатива. Но нужно понимать, что Варвара — медведь, и оставлять ее в частном доме просто опасно. Когда мы ее забирали, хозяин из Чебаркуля мог спокойно держать ее на руках. За два месяца Варвара очень подросла: у медведицы когти — пять сантиметров, и ударом лапы она способна убить собаку. Такую на руки уже не возьмешь», — комментирует Екатерина Карпенко.

Отметим, что ранее в хабаровский реабилитационный центр отправляли другого постояльца приюта «Спаси меня» — медвежонка Умку, найденного в коробке на заправке под Чебаркулем.