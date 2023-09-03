Двух краснокнижных лебедей выпустили в озеро Варламовского заказника в Челябинской области

Шипуны на протяжении года жили под опекой ветеринаров фонда «Спаси меня»

Сегодня, 3 сентября, в Чебаркульском районе Челябинской области выпустили в естественную среду двух краснокнижных лебедей-шипунов. Выбор пал на озеро Варламовского государственного заказника, территория которого строго охраняется. Там лебеди будут в безопасности, передает ИА «Первое областное».

Двух малышей обнаружили местные жители прошлой осенью. Из-за позднего выводка они не смогли улететь со всеми на юг и могли погибнуть. Информацию передали региональному министерству экологии, и его сотрудники доставили лебедей в фонд «Спаси меня». Ветеринары подлечили птиц, привели их в порядок. И вот настало время выпустить двух подросших самочек в их естественную среду обитания.

«Мы долго ждали этого момента. Целый год наши красивые самочки жили под опекой фонда „Спаси меня“, и мы дождались, когда можно их выпустить в надежде на то, что они найдут семью и наконец-то совершат свой полет на юг в теплые края на эту зиму. Конечно, мы еще будем наблюдать, как будет происходить их слияние с природой»,— рассказала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Она поблагодарила всех, принимал участие в спасении и выхаживании птиц.