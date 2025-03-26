Двух граждан Таджикистана привлекли к ответственности после спецрейда в Златоусте

В городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок»

В Златоусте прошла массированная проверка мест компактного проживания иностранных граждан. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции, центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону, регионального УФСБ, отдела по вопросам миграции ОМВД России по ЗГО при силовой поддержке ОМОН «Таганай» Росгвардии проверили места проживания и пребывания иностранцев, сообщили в пресс-службе главка.

В результате рейда к административной ответственности привлечены двое граждан Таджикистана. Один из задержанных, 39-летний мужчина, пять месяцев назад не оплатил административный штраф, чем нарушил еще одну статью КоАП РФ. Его 27-летний соотечественник разместил у себя на странице в одной из социальных сетей пост с символикой экстремистского движения, запрещенного в РФ, он также оштрафован.

С начала мероприятия «Правопорядок» на Южном Урале полицейские проверили около 200 иностранных и натурализованных граждан на предмет нахождения в реестре контролируемых лиц, на причастность к совершению преступлений. Кроме того, выявлено почти 130 административных правонарушений, проверено 170 единиц автотранспорта, семь металлоприемок, четыре из которых оказались нелегальными, 14 хостелов и общежитий, 14 мест концентрации правонарушителей.

Мероприятия продолжаются.