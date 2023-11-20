Дворы в Челябинске обработают песком и солью от гололеда

В городе обещают резкие перепады температур

Погода в Челябинске на этой неделе будет капризной: столбики термометров будут то подниматься до нуля градусов, то опускаться до −10 градусов. Образование гололеда в таких условиях неизбежно, поэтому междворовые проезды и тротуары планируют обрабатывать пескосоляной смесью. Об этом 20 ноября на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«С учетом того, что на этой неделе ожидаются перепады температур вплоть до нулевых отметок, с управляющими компаниями отрабатываем вопрос подсыпки пескосоляной смесью»,— сказал Александр Астахов.

Обрабатываются от гололеда и дороги: комитет дорожного хозяйства города почти ежедневно сообщает о возможном применении реагентов на опасных участках дорог — перекрестках, мостах и так далее.

Более подробно о капризах погоды на неделе с 20 по 26 ноября читайте в нашем материале.