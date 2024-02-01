Двор, где вырос бард Олег Митяев, благоустроят по программе инициативного бюджетирования

В Ленинском районе обсудили возможности федеральных программ для изменения общественных территорий

В Ленинском районе Челябинска обсудили проекты и инструменты благоустройства территории. В круглом столе под руководством главы района Александра Орла приняли участие инвесторы, депутаты и общественники, которые поделились своими наработками и опытом.

Так, по словам главы, одним из самых мощных ресурсов для благоустройства территорий сегодня является программа инициативного бюджетирования. И только в 2023 году в Ленинском районе реализовано порядка 15 инициатив на 74 миллиона рублей.

Более подробную статистику привел зампред Челябинской городской Думы Иван Горнов, который отметил, как сильно изменилось отношение граждан к программе инициативных проектов за четыре года ее реализации.

«Сначала этот инструмент буквально был принят в штыки, было недоверие граждан, как следствие, нежелание ни в чем участвовать. Сегодня кардинально изменилось отношение — люди видят, как они выбрали территорию для изменений и это действительно происходит. Отсюда появляется и осознание, и осознанность, и желание сохранить результат. Только в 2023 году в рамках инициативного бюджетирования у нас, в Ленинском районе, проведен капремонт спортплощадки школы № 99, капремонт футбольного поля 108-й школы, ремонт квартальных проездов по 30-ти адресам. На 2024 год запланировано благоустройство восьми дворовых территорий, включая легендарный двор по Новороссийской, 91, где родился и проживал наш знаменитый бард Олег Митяев», — рассказал депутат.

Еще один действенный инструмент для изменения общественных пространств, по словам главы района, это федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

«С радостью узнали, что было принято решение о продлении этой программы, а значит, мы сможем и впредь получать средства для благоустройства общественных территорий. Важное условие для получения средств данной программы — серьезное масштабное голосование за объекты благоустройства, потому что средства выделяются в зависимости от числа голосов, поданных за ту или иную территорию. Наш район традиционно занимает первое-второе место в Челябинске по голосам, благодаря чему получает солидное финансирование», — отметил Александр Орел.

Также в ходе круглого стола обсудили перспективы больших проектов, которые реализуются за счет частных инвесторов и бюджета: благоустройство набережной озера Смолино и одновременный капремонт сетей, проходящих по набережной, программу реновации и расселения ветхих домов и еще ряд проектов.

Так, благоустройство набережной Смолино, которая получит имя легендарного директора ЧТПЗ Александра Федорова, должно быть завершено к концу 2025 года. Там появятся три функциональные зоны — прогулочная, с видом на озеро, центральная — для массовых мероприятий и активная — с детским и спортивными площадками и термальными источниками. По предварительной оценке, вложения инвестора составят порядка полутора миллиардов рублей.

В рамках программы реновации, которую ведет застройщик «Южуралстройсервис», планируется до 2030 года снести более 150 домов, а их жителей расселить, причем в дома, которые будут построены на территории именно Ленинского района.