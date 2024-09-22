Двое жителей Челябинской области фиктивно прописали у себя мигрантов

Им грозит до трех лет тюрьмы

В Челябинской области полицейские выявили двух собственников квартир, которые за деньги прописали у себя мигрантов, но не предоставили им жилье. В отношении владельцев квартир возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Советском районе Челябинска 43-летняя женщина прописала в своей квартире шесть уроженцев ближнего зарубежья. Аналогичное преступление совершила жительница Магнитогорска.

В отношении женщин возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев (статья 322.2 УК РФ). Максимальное наказание, которое им грозит, — лишение свободы на срок до трех лет.

Всего с начала года в регионе возбудили более 200 подобных уголовных дел.