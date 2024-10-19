Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена

Сейчас бойцы проходят реабилитацию

Военнослужащий срочной службы из Челябинска и контрактник из Троицкого района вернулись из плена ВСУ из Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем телеграм-канале.

«Эту замечательную новость я получила сегодня ночью от Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в России. Мамы обоих парней ранее обращались ко мне»,— рассказала Юлия Сударенко.

Накануне Минобороны России провело с Украиной обмен пленными в формате «95 на 95». Сейчас все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Ранее из плена ВСУ вернулся срочник из Троицкого района, который также бы захвачен в Курской области.