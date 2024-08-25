Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из плена ВСУ

Они были захвачены под Курском

Накануне, 24 августа, Россия вернула 115 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области. Среди них — два солдата-срочника из Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем телеграм-канале.

Известно, что из плена вернулись бойцы-уроженцы Ашинского и Брединского районов.

«Обращения об оказании содействия в поиске ребят были у нас в работе. Очень рада, что они сейчас в безопасности и получают всю необходимую помощь»,— написала Юлия Сударенко.

Как сообщает министерство обороны РФ, сейчас все освобожденные бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается вся необходимая помощь. После их доставят в Россию для реабилитации в медучреждения Минобороны.